В Минтрансе заявили об экономической значимости Южного обхода Саратова для страны

Министр транспорта России Андрей Никитин подчеркнул важность строительства Южного обхода Саратова.

Чиновник отметил, что данный проект имеет значительное значение для всей страны. По его словам, в этом направлении проходит большой грузопоток, который включает как отечественные товары, так и импортируемые.

Саратов и Энгельс образуют одну из крупнейших городских агломераций России с населением около 1,3 миллиона человек. Южный обход поможет снять транспортную нагрузку с исторического центра города и улучшить качество жизни местных жителей. Проект пересекает два глобальных транспортных коридора — «Север-Юг» и «Запад-Восток», что делает его стратегически важным для международной логистики.

На 2024 год выделено 56 миллиардов рублей на строительство Южного обхода, а общая стоимость проекта составляет 134 миллиарда рублей. Ожидается, что строительство будет завершено к 2026 году. Проект реализуется по поручению президента России и поддерживается как федеральным, так и региональным правительствами.

Ольга Сергеева