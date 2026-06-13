На фронтах СВО погибли контрактники Отвагин и Торбин из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли четыре бойца из Саратовской области.

Власти опубликовали некрологи, в которых значатся следующие имена и фамилии: Николай Отвагин и Дмитрий Торбин из Балашовского района, Александр Борисов из Петровского и Дмитрий Мясников из Пугачевского района.

Николай Отвагин родился 25 октября 1977 года в городе Балашов. Он ушел на СВО по контракту и погиб в бою. Похороны состоялись 12 июня.

Дмитрий Торбин родился 2 августа 1998 года в Балашове. Он также служил по контракту и был похоронен 12 июня.

Александр Борисов родился 25 ноября 1992 года в поселке Тракторный Петровского района. Он окончил местную школу и получил специальность «Машиностроение» в ПТУ Петровска. В 2010-2011 годах служил в армии, после чего вернулся в родной поселок, где работал механизатором. Александр увлекался рыбалкой и стрельбой. На СВО он служил стрелком мотострелкового полка и был награжден медалью за участие в операции. Погиб в бою 26 мая 2026 года.

Дмитрий Мясников — информация о его биографии не была раскрыта. Похороны назначены на 13 июня в селе Давыдовка.

СВО продолжается на территории Украины и в приграничных российских регионах уже пятый год.

Ольга Сергеева