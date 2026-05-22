В Минздраве ожидают вспышек ОКИ в Саратовской области

Медики предупредил о риске острых кишечных инфекций в регионе.

За истекшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снизилась на 13,5% — до 8263 случаев, сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер. Госпитализация сократилась на 15,3% (238 человек). Эпидпорог ниже среднего на 0,45%, хотя среди взрослых старше 15 лет превышен на 26%.

Выявлено 15 случаев COVID-19 — на 62,5% меньше, чем неделей ранее.

Грайфер также напомнил о важности мытья овощей и фруктов проточной водой летом: «Мы переходим в сезон кишечных инфекций. Салаты лучше сразу утилизировать».

