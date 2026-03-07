В многодетной семье саратовского участника СВО родилась девочка-«богатырь»

В Аткарском районе супруги, воспитывающие четырех дочерей, стали родителями в пятый раз.

В семье Сергея и Наталии из города Аткарска произошло радостное событие — родилась пятая дочка. Теперь у Полины, Алины, Дарьи и Василины появилась младшая сестренка, которую назвали Вероникой.

Как сообщили в местном отделе ЗАГС, малышка появилась на свет с богатырскими параметрами: вес новорожденной составил почти пять килограммов, а рост — 56 сантиметров.

Глава многодетного семейства в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции. Дома его возвращения с нетерпением ждут сразу шесть женщин — супруга и пять дочерей.

«Мир и спокойствие которых он защищает», — добавили сотрудники загса.

Ольга Сергеева