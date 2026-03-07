Строителям и айтишникам хотят выдавать бесплатные земельные участки в саратовских селах

В Саратовской области расширят список специальностей для бесплатного получения земли.

В регионе планируют увеличить число профессий, представители которых смогут претендовать на безвозмездное пользование земельными участками в сельской местности. С такой инициативой выступила председатель комитета облдумы по аграрным вопросам Антонина Галяшкина.

Напомним, действующий областной закон позволяет гражданам получать землю под личное подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство сроком до шести лет. Участки предоставляются в ряде муниципальных образований специалистам, чьи профессии входят в утвержденный перечень. По истечении этого срока землю можно выкупить на льготных условиях.

Сейчас в перечне 28 профессий из сфер образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства. Антонина Галяшкина предложила дополнить его еще 11 направлениями, включая архитектуру, строительство, энергетику, геологию, IT и нефтегазовое дело. Таким образом, общее число специальностей вырастет до 39. Также в планах — расширить список муниципалитетов, участвующих в программе.

«Предоставление участков в безвозмездное пользование станет стимулом для привлечения кадров на отдаленные территории. Депутаты продолжат работу в этом направлении для развития малых населённых пунктов», — подчеркнула Галяшкина.

Ольга Сергеева