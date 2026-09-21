В Москве завершился Всероссийский форум педагогов дошкольного образования

Более 1000 участников из разных регионов страны объединил Всероссийский форум «Время дошкольного образования», завершившийся в Москве.

В течение двух дней специалисты, включая педагогов детских садов и представителей родительского сообщества, обсуждали развитие системы воспитания и обучения детей, поддержку педагогов, взаимодействие с семьями, современные образовательные проекты и лучшие региональные практики.

«Системе дошкольного образования уделяется приоритетное внимание на всех уровнях. В её основе лежит воспитание. И сегодня мы собрались для того, чтобы ещё раз сказать о значимости воспитателя. Этот съезд и Год дошкольного образования, который мы определили как приоритет в 2026 году, должны стать отправной точкой нового этапа развития всей системы», — подчеркнул глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Саратовскую область на центральном событии Года дошкольного образования представили четыре специалиста: заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Саратовского областного института развития образования Оксана Гришанова, методист центра развития образования города Саратова Анжелика Рыбак, учитель-дефектолог детского сада № 21 Энгельсского района Елена Стрельникова и воспитатель центра развития дошкольного образования «Лучик» Энгельсского района Мария Лаврова.

Участники обсудили государственные приоритеты и ключевые вопросы развития системы дошкольного образования. На площадках форума прошли практические лаборатории, посвящённые работе воспитателя, наставничеству, взаимодействию с родителями, инклюзивным практикам и созданию комфортной среды для детей. Отдельное внимание уделили проектам «Орлята-дошколята» и «Добрые игры», а также вопросам доверия между семьёй и детским садом. На итоговой сессии представили десять решений по трём направлениям: воспитатель, семья и среда детского сада.