В муниципалитетах Саратовской области сообщили о гибели бойцов-земляков на СВО

В Саратовской области запланированы траурные мероприятия в память о трех военнослужащих.

Бойцы погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Официальные соболезнования родственникам погибших выразили районные администрации.

Среди погибших — старший матрос Иван Комаров, уроженец Духовницкого района, который погиб в ходе боевого столкновения. Церемония прощания с ним состоится 1 июля в селе Новозахаркино.

В этот же день, 1 июля, на территории Энгельса пройдет траурное мероприятие в память о Дмитрии Жирнове, еще одном погибшем бойце. Организаторы мероприятия пока не раскрыли детали его биографии и обстоятельства гибели.

Также в Саратове будет почтена память Алексея Сызранцева, однако информация о его жизненном пути и обстоятельствах гибели также остается недоступной на данный момент.

Ольга Сергеева