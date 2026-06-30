Завтра в Саратовской области стартует сезон охоты на сурков и кабанов

1 июля в Саратовской области стартует сезон охоты на сурков и диких свиней.

Охотиться на сурков можно будет до 31 августа 2026 года. Что касается кабанов, то в общедоступных угодьях охота продлится до 31 января 2027 года, а в закрепленных за частниками — до 28 февраля 2027 года.

При получении разрешений на охоту на кабана охотникам необходимо выбрать два любых периода общей продолжительностью 30 дней. Выдача разрешений будет продолжаться до 10 июля.

Важно отметить, что в сезоне 2026-2027 годов в общедоступных угодьях один охотник имеет право убить одного кабана и двух сурков.

Ольга Сергеева