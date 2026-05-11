В музее Саратова увековечили трудовой подвиг детей войны

В музее педагогической славы Саратовского института развития образования открылась выставка «Дети войны: всё для Победы!».

Основу экспозиции составили материалы из архива заслуженного учителя РСФСР Раисы Ясиновской, переданные её внуком, инженером космической отрасли Ильей Сморшко.

Раиса Ясиновская родилась в посёлке Баланда (ныне Калининск). Война пришлась на её детство: в 11 лет, после ухода отца на фронт (через два года он был признан пропавшим без вести), она взяла на себя заботу о семье — работала в поле, в госпитале, стирала бинты и ухаживала за ранеными.

После войны Раиса Семёновна стала педагогом. Окончила биофак Саратовского пединститута, долгие годы преподавала химию и биологию. Её пришкольный участок признавался лучшим в районе, получил диплом всероссийской выставки. Учитель удостоена звания заслуженного учителя РСФСР и знака «Отличник народного просвещения».

Выставка рассказывает о судьбах детей войны, их труде в колхозах, помощи госпиталям, сборе вещей для фронта и участии в общественных работах в фонд обороны.

Ольга Сергеева