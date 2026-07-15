В музее Вольского военного института тыла вспыхнул сильный пожар

В Вольске тушили музей Военного института 55 спасателей и 10 машин.

В Саратовской области вечером 14 июля развернулась масштабная операция по тушению пожара в здании музея истории Военного института материального обеспечения в Вольске. Возгорание произошло в трехэтажном строении на улице Горького — пламя охватило кровлю.

На место ЧП оперативно прибыли 55 сотрудников МЧС и 10 единиц специализированной техники. Пожарным удалось быстро локализовать огонь и взять ситуацию под полный контроль. В Главном управлении МЧС по региону подчеркивают: обошлось без жертв и пострадавших. По последним данным, горело около 3 тыс. кв. м площади.

Добавим, что за прошедшие сутки это уже не единственный вызов: всего по Саратовской области зарегистрировано 16 пожаров, причем в 13 случаях горели мусор и сухая трава.

Ольга Сергеева