В Саратовской области конкурс на бюджет в колледж достигает пяти человек на место

В 2026 году на бюджетные места в ссузах примут 10 911 человек при выпуске в 15 тыс. школьников.

Об этом на заседании комитета облдумы сообщила замминистра образования Людмила Григорьева.

Конкурс, по разным специальностям, составляет от 1,5 до 5 заявлений на место. По итогам 2025 года трудоустроены по профессии 89,6% выпускников.

Особое внимание — демонстрационному экзамену. Саратовская область участвует в пилоте с 2018 года: тогда его сдавали 65 студентов, в 2026-м — уже 8 870. С сентября экзамен станет обязательным для всех — вместо диплома выпускники будут подтверждать навыки на практике.

Всего в регионе 50 колледжей и техникумов плюс 20 вузовских подразделений со СПО. В них обучаются 59,3 тыс. человек по 167 специальностям, 95% из них — местные жители.

Ольга Сергеева