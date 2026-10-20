В налоговых инспекциях области пройдет день открытых дверей по налоговым уведомлениям

Сегодня, 20 октября, с 9:00 до 20:00 во всех территориальных налоговых органах Саратовской области, ведущих приём налогоплательщиков, проводится день открытых дверей по вопросам исполнения налоговых уведомлений.

Жители региона смогут узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ. Сотрудники инспекций расскажут, кто должен платить, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании. Всех желающих подключат к личному кабинету и научат пользоваться электронными сервисами ФНС России.

Напоминаем, что в 2026 году срок уплаты — не позднее 1 декабря. Оперативная уплата налогов поможет избежать начисления пеней.

Оплатить имущественные налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин», личный кабинет на портале госуслуг, онлайн-сервисы банков, кассы местных администраций или федеральной почтовой службы. Дополнительную информацию можно получить на промостранице сайта ФНС «Налоговое уведомление 2026» или по телефону контакт-центра: 8 800-222-22-22.