На трассе в Саратовской области перевернулась фура с 30 головами скота

В Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего коров.

Об этом 19 октября сообщило управление ветеринарии Саратова.

Фура ехала в Александрово-Гайский район с 30 головами крупного рогатого скота. В результате аварии автомобиль опрокинулся, а часть животных выбралась из прицепа и разошлась по округе.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции и специалисты Ершовской районной станции по борьбе с болезнями животных установили, что у водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие отсутствие инфекций у животных и законность их перевозки.

Специалисты работают на месте вместе с ГИБДД и мобильными бригадами: осматривают животных на предмет травм, а также совместно с администрацией района готовят мобильные расколы для безопасного отлова и проведения противоинфекционных мероприятий.