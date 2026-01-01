В небе над Саратовом днем наблюдали «флотилию инопланетных кораблей»

В Саратове встретили Новый год с «инопланетным» небом: над Волгой зависли чечевицеобразные облака.

В последний день уходящего года жители Саратова стали свидетелями редкого и завораживающего атмосферного явления. Над застывшей акваторией Волги в небе замерли причудливые облачные образования, напоминающие гигантские линзы или флотилию инопланетных кораблей.

Как объяснил ученый-метеоролог СГУ Максим Червяков, такая картина — это классические слоисто-кучевые чечевицеобразные облака (Stratocumulus lenticularis). Их необычная статичная форма, контрастирующая с движением воздушных масс, связана со сложными физическими процессами в атмосфере.

Явление возникло из-за взаимодействия сильного воздушного потока с Приволжской возвышенностью. Обтекая возвышенность, ветер создал за ней так называемые «стоячие волны». На их гребнях воздух, поднимаясь, охлаждался, что приводило к мгновенной десублимации водяного пара — превращению его в ледяные кристаллы, формирующие облако. В ложбинах волн происходил обратный процесс: опускающийся и нагревающийся воздух заставлял кристаллы сублимироваться, то есть испаряться, минуя жидкую фазу. Этот постоянный цикл и создавал иллюзию абсолютно застывших, «пришвартованных» в небе объектов.

Для специалистов такие облака — не просто зрелище. Они служат надежным индикатором мощных ветров и выраженных волновых течений в средней тропосфере. Уникальное «шоу» природы стало для саратовцев неожиданным и впечатляющим предновогодним подарком.

Ольга Сергеева