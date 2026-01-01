Врачи призвали саратовцев к осторожности при обращении с пиротехникой

Завкафедрой Астраханского медуниверситета Евгений Попов рассказал RG.RU о главных травмах от пиротехники.

Во время неправильно обращения с петардами и фейерверками люди получают ожоги, повреждения конечностей, контузии и травмы глаз. Он также предупредил, что дым и микрочастицы могут вызывать аллергию и раздражение дыхательных путей.

В свою очередь, директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева в беседе с «Известиями» посоветовала приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах, обязательно проверяя наличие инструкции и сертификации.

Эксперты призвали запускать фейерверки строго на открытых площадках и внимательно изучать правила их установки заранее.

Напомним, в Саратовской области накануне нового года три подростка в разное время получили травмы кистей рук из-за неправильного обращения с пиротехническими изделиями. Один из них был в тяжелом состоянии. Всем троим потребовалась госпитализация.

Ольга Сергеева