В некоторые соцучреждения Саратовской области уже начали подавать тепло в сентябре

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о корректировке сроков подключения отопления в социальных учреждениях региона.

В конце сентября тепло уже подаётся в объекты Фёдоровского, Ивантеевского, Воскресенского и других районов. Глава региона поручил активизировать эту работу повсеместно с учётом установившихся низких температур.

Для оперативного решения вопросов отопительного сезона в профильных министерствах будут открыты горячие линии. Бусаргин подчеркнул необходимость личного контроля министров за обратной связью от граждан.

Наталья Мерайеф