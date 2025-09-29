В Саратовской области граждан просят сохранять спокойствие 1 октября

В Саратовской области пройдет плановая проверка системы оповещения.

Как сообщают местные власти, 1 октября с 10:00 до 11:00 в Саратовской области будет проводиться ежегодная техническая проверка системы оповещения. В этот период жители региона услышат звуковой сигнал «Внимание всем!», который будет транслироваться через уличные громкоговорители и электросирены.

Сразу после звукового сигнала по местным теле- и радиоканалам будет передано информационное сообщение, разъясняющее цели проводимых учений. Просьба к гражданам сохранять спокойствие. Данное мероприятие является плановым и проводится дважды в год во всех субъектах РФ для поддержания работоспособности комплексов оповещения на случай возникновения ЧС.

Наталья Мерайеф