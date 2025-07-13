В Нижнем Новгороде идут работы по изготовлению еще двух «Валдаев» для Саратова

На заводе в Нижнем Новгороде активно идут работы по изготовлению еще двух «Валдаев» для нашего региона. Благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Саратовской области, спустя 30 лет возрождены скоростные речные перевозки. Для этого закупили 5 судов на подводных крыльях.

Первый Валдай «Петр Столыпин» с мая курсирует между Саратовом и Балаково. Второе судно, «Юрий Гагарин», уже поступило в регион и сейчас проходит регистрацию; вскоре оно выйдет на маршрут.

Наши земляки внесли огромный вклад в развитие страны. Саратовцы всегда с готовностью приходили на помощь Родине. В Год 80-летия Великой Победы принято решение (https://t.me/volodin_saratov/3816) назвать суда именами наших прадедов-Героев, чей подвиг помнит весь мир и он — вечен. Корпус третьего «Валдая» будет носить имя Героя Советского Союза, генерала Ивана Панфилова. Он уже собран и уже проходит испытания на герметичность, четвертое судно «Герой Советского Союза Политрук Клочков» находится в кондукторе. Изготовители планируют их поставки на осень и конец этого года. Еще один «Герой Советского Союза Лётчик Талалихин» ожидаем в 2026 году. Таким образом, в следующий навигационный сезон по Волге будут курсировать уже пять «Валдаев».