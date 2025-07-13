В знойный день основания города саратовцы пробежали 1590 метров

Тематический забег в честь Дня города собрал саратовцев на Новой набережной.

12 июля на берегу Волги прошёл праздничный забег, приуроченный к 434-летию Саратова. Мероприятие напомнило горожанам о важной дате – в 1590 году воеводы Григорий Засекин и Фёдор Туров основали здесь пограничную крепость.

Дистанция составила символичные 1590 метров. Бегуны стартовали от Летнего кинотеатра и финишировали у ротонды.

Участвовали семьи, студенты и любители активного отдыха.

Несмотря на жару (+30°C), участники с энтузиазмом преодолели маршрут. Организаторам даже пришлось сдерживать некоторых бегунов на финише – многие, войдя в ритм, готовы были продолжить дистанцию.

«Главное – не скорость, а участие в празднике города», – делились впечатлениями семьи с детьми. Мероприятие стало ещё одним поводом вспомнить историю и провести утро с пользой.