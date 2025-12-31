В новогоднюю ночь в Саратове ограничили мобильный интернет

У жителей Саратова вечером 31 декабря возникли перебои с мобильным интернетом.

В ряде районов Саратова пользователи сообщают о временных сбоях в работе мобильного интернета. Часть абонентов получила уведомления от оператора, объясняющие ситуацию.

В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы могли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами, — говорится в сообщении. К тексту приложена ссылка на список доступных ресурсов.

Оператор подчеркивает, что обычная голосовая связь и SMS-сообщения работают в штатном режиме без изменений. Причины введенных ограничений властями официально не комментируются.

Алиса Эай