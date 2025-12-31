С Новым годом поздравляет председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов обратился к жителям региона с новогодним поздравлением.

«В 2025 году мы вместе решали поставленные задачи. Регион подходит к концу года с хорошими результатами во многих сферах экономики и социальной политики. Искренне благодарю каждого из вас за неравнодушие, ответственность, труд и за любовь к нашей большой стране», — заявил спикер.

Особые слова Антонов адресовал участникам специальной военной операции: «Спасибо, что стоите за нас стеной! Берегите себя, помните, что вас ждут дома. Возвращайтесь как можно быстрее, выполнив боевые задачи».

«Желаю вам тепла домашнего очага, благополучия и только добрых перемен в грядущем году. Пусть загаданные в праздничную ночь желания сбудутся! С Новым 2026-м годом!» — заключил председатель облдумы.

Алиса Эай