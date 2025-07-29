В Новой Усть-Узе завершился летний детский лагерь при мечети

Торжественное закрытие летнего детского лагеря при мечети села Новая Усть-Уза Петровского района прошло 20 июля.

Как сообщает ДУМСО, в течение недели более двадцати юных учеников активно занимались на курсах и образовательной площадке, погружаясь в мир знаний и развивающих активностей.

Главным организатором прошедшей смены выступил имам Рафик-хазрат Измайлов.

Программа лагеря была реализована силами опытных преподавателей и энергичных вожатых – студентов и учителей медресе «Шейх Саид», а также студентов Московского исламского института. Отметим, студенты МИИ участвуют в организации этого летнего образовательного проекта уже второй год подряд.

Каждый день в лагере был наполнен разнообразными мероприятиями. Для детей были организованы познавательные уроки, способствующие углублению их религиозных знаний и пониманию исламских ценностей.

Важной частью досуга стали коллективные просмотры мультфильмов с духовно-нравственным содержанием, а также увлекательные игры на свежем воздухе и в помещении.

Всестороннюю поддержку в организации и проведении мероприятий оказывали родители учеников.

Организаторы отмечают, что подобные инициативы способствуют формированию крепких и благочестивых личностей, а также укреплению мусульманской общины.