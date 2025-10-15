В Новоузенске благоустроили три общественные территории по федеральной программе

В Новоузенске Саратовской области завершились работы по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Были преображены три общественные территории, выбранные жителями в ходе всероссийского онлайн-голосования.

На улице Миры появилась современная спортивная площадка с новым игровым оборудованием и уличным освещением. В сквере на улице Рабочей оборудовали пешеходные дорожки, детскую игровую и спортивную зоны, установили скамейки и урны. Также благоустроили территорию на пересечении улиц Московская и Базарная.

Как отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев, в 2025 году в регионе планируется благоустроить 167 общественных и дворовых территорий. Большинство работ уже завершено. Обновленные пространства создают комфортные условия для отдыха жителей Новоузенска.

Алена Орешкина