В Саратове стартовал чемпионат Росгвардии по плаванию с участием олимпийских призеров

Во Дворце водных видов спорта Саратова начался чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по плаванию. В соревнованиях, которые продлятся с 15 по 17 октября, принимают участие более 80 спортсменов из 8 округов Росгвардии.

Особенностью турнира стало участие призеров Олимпийских игр, чемпионов России, Европы и мира, проходящих службу в войсках национальной гвардии. Спортсмены соревнуются в основных плавательных дисциплинах: вольном стиле, баттерфляе, брасе и плавании на спине.

Мероприятие демонстрирует высокий уровень развития спорта в силовых структурах и продолжает традиции проведения крупных спортивных соревнований в Саратовской области.

Алена Орешкина