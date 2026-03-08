В Новоузенском районе новая поликлиника за год провела более 110 тысяч исследований

Новая поликлиника в Новоузенском районе приняла более 110 тысяч пациентов за год.

В Новоузенском районе подвели итоги работы нового амбулаторно-поликлинического учреждения, открывшегося в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену, а ее расположение рядом со стационаром сделало медпомощь доступнее для жителей.

Главный врач Елена Акатова рассказала, что современное оборудование позволило провести за год свыше 110 тысяч исследований — от флюорографии и маммографии до КТ и холтеровского мониторирования. Это помогло своевременно выявить различные заболевания и начать лечение.

Напомним, программа модернизации первичного звена, рассчитанная до 2025 года, по решению президента продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ольга Сергеева