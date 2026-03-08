Энергетики из «Т Плюс» сообщили о причинах роста стоимости отопления для населения за февраль

В «Т Плюс» объяснили, почему февральское отопление в Саратове вышло дороже январского.

Жители Саратова получили квитанции за февраль с суммами выше, чем за январь, несмотря на то, что февраль короче. В энергокомпании «Т Плюс» пояснили, в чем дело.

Во-первых, расчетный период включает не календарный месяц, а отрезок с 24 января по 23 февраля — это 31 день. Во-вторых, сказалась погода: средняя температура февраля опустилась до −11,5 градуса против январских −8,1. Морозы заставили систему отопления работать интенсивнее, расход тепла вырос.

Сочетание длинного расчетного цикла и холодов и привело к росту сумм в платежках.

Ольга Сергеева