В ноябре саратовцы смогут наблюдать пик активности метеорного потока «Северные Тауриды»

В ноябре 2025 года достигнет максимальной активности метеорный поток Северные Тауриды, связанный с астероидом 2004 TG10.

Пик звездопада придется на ночь с 11 на 12 ноября.

В этот период можно будет наблюдать до 5 метеоров в час. Наилучшие условия для наблюдения сложатся до полуночи, пока не помешает лунный свет. Радиант потока расположен в созвездии Тельца, а благодаря частичному пересечению с Южными Тауридами фактическое количество метеоров может оказаться выше.

Период активности потока продолжается с 20 октября по 10 декабря, достигая максимума в указанные даты.

Ольга Сергеева