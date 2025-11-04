Роман Бусаргин: Поздравляю с одним из главных государственных праздников

Поздравляю всех жителей нашей области с одним из главных государственных праздников – Днем народного единства.

Этот праздник служит нам напоминанием о героических страницах прошлого, когда сплоченность и любовь к Родине позволили нашим предкам отстоять независимость и суверенитет страны. Именно в единстве наша сила, наша опора и гарантия успешного развития.

Как отметил президент Владимир Путин, День народного единства знаменует сплоченность и высокую ответственность нашего многонационального народа за судьбу Отечества.

Саратовская область – яркий пример многообразия народов, где живут представители разных культур и конфессий, объединенные общими ценностями. К этому празднику Театр хоровой музыки, художественный руководитель и главный дирижер Людмила Лицова, совместно с творческими коллективами региона исполнили пронзительную композицию «Россия у нас одна».

Мы гордимся нашей страной, ее великой историей, героическими сынами и дочерьми Отечества.

Пусть единство и сплоченность станут залогом новых свершений и побед на благо нашей любимой России! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.