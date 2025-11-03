В ноябре в Саратове уже чувствуется Новый год: в городе установили первую ёлку

В Саратове началась активная подготовка к новогодним праздникам, хотя до их наступления остается около двух месяцев.

Уже сейчас на городских улицах устанавливаются украшенные ели, а в витринах магазинов появились тематические декорации с северными оленями и Дедом Морозом с пряничными человечками.

Горожане по-разному реагируют на столь раннее начало праздничного оформления. Одни радуются создаваемой атмосфере, другие считают, что новогодняя символика пока преждевременна, особенно учитывая осеннюю погоду с температурой чуть выше нуля.

Как пояснили в мэрии, работы по установке праздничного освещения и декора начаты заблаговременно, чтобы полностью завершить оформление ключевых площадей и парков к началу декабря. Особый акцент в этом году будет сделан на центральной части города, где планируется разместить обновленные световые инсталляции и систему иллюминации.

Ольга Сергеева