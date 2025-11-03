Бусаргин и Исаев вместе посетили праздничную службу в храме

По случаю праздника Казанской иконы Божией Матери губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и мэр города Михаил Исаев присутствовали на вечернем богослужении 3 ноября в одном из местных храмов.

Казанский образ Богородицы занимает особое место в русской истории — именно с этой иконой в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву.

Праздничные службы состоялись во всех православных храмах региона. 4 ноября в храмах и монастырях Саратовской епархии пройдут торжественные литургии с крестными ходами, которые завершатся праздничным колокольным звоном.

