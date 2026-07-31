В объектив попала краснокнижная рысь: в саратовском заказнике насчитали 21 особь

Фотоловушка зафиксировала рост популяции, несмотря на споры о законности территории.

В заказнике «Центральный» камера несколько раз запечатлела рысь, занесённую в Красную книгу Саратовской области. Если в 2024 году здесь насчитывалось 13 особей, то сейчас их уже 21. Хищники обитают в основном в Вольском и Хвалынском районах, единичные встречи зафиксированы и в Красноармейском.

Помимо рыси, на охраняемой территории живут другие краснокнижные виды — горлица обыкновенная и орлан-белохвост.При этом судьба самого заказника остаётся неоднозначной: суды дважды признавали документы о его создании незаконными, но губернатор оперативно подписал новое постановление.

Тем временем рост популяции говорит о том, что редкие животные чувствуют себя здесь вполне комфортно.

Ольга Андреева