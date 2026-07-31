В Энгельсе начали рисовать десятиэтажное граффити

Мурал победителя фестиваля «ФормАРТ» появится на доме № 53 по Степной.

В Энгельсе приступили к созданию самого масштабного граффити сезона. На фасаде десятиэтажного дома № 53 по улице Степной разместят работу «Лица одной страны» художника Ивана Сергеева. Именно она была признана лучшей в региональном этапе фестиваля уличного искусства «ФормАРТ», который ежегодно собирает участников со всего Приволжского федерального округа. Сейчас мастера начали наносить изображение. Завершить все работы планируется в августе, после чего на официальном сайте фестиваля откроется пользовательское голосование.

Победитель получит 200 тысяч рублей, занявшие второе и третье места — 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Ольга Андреева