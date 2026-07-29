В области расширят использование метана на транспорте из-за дефицита бензина

Саратовская область переходит на метан.

В регионе прорабатывают меры по расширению использования природного газа на пассажирском, дорожно-строительном, коммунальном и сельхозтранспорте. Метан рассматривают как стабильную и выгодную альтернативу бензину и дизелю.

Свободные мощности газовых заправок позволяют обслуживать в пять раз больше машин — сейчас загрузка станций составляет лишь 15%. Для отдалённых территорий предлагают использовать передвижные газовые заправщики.

В минтрансе также обсуждают заключение долгосрочных контрактов на поставку метана с фиксированной ценой и расширение мер господдержки для переоборудования транспорта. Реализация этих мер снизит зависимость от нефтяного топлива, сократит эксплуатационные расходы и улучшит экологическую ситуацию в регионе.

Ольга Сергеева