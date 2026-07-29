Ветлаборатории Новоузенска и Балакова получили международное признание

Ветеринарные лаборатории Новоузенской и Балаковской районных станций по борьбе с болезнями животных успешно подтвердили свою компетентность по международному стандарту.

Документ ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 гарантирует единообразие методик и точность измерений.

Специалисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и строгое соблюдение регламентов. Теперь заключения этих лабораторий признаются на международном уровне, а результаты анализов не требуют повторного подтверждения при поставках продукции за рубеж.

«Подтверждение компетентности — объективный знак качества нашей работы, признанный на международном уровне. Для аграриев региона это гарантия безопасности продукции», — отметил начальник Управления ветеринарии Алексей Балалаев.

Ольга Сергеева