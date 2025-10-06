В областной думе ко Дню учителя чествовали династии саратовских педагогов

В Саратовской областной думе состоялась торжественная встреча с учителями, приуроченная к их профессиональному празднику.

Спикер Алексей Антонов отметил значимость педагогических династий, где профессиональный стаж некоторых семей превышает 150 лет.

Особое внимание было уделено развитию образовательной инфраструктуры. Антонов подчеркнул необходимость строительства новых школ, критически высказавшись о противниках таких проектов.

На встрече присутствовали представители известных педагогических династий: Медведевых-Федоровых (185 лет общего стажа), Юденковых-Егоровых (более 200 лет) и других. Молодые педагоги делились историями выбора профессии под влиянием семейных традиций.

Депутаты вручили благодарности учителям и обсудили законодательные инициативы, включая предложение о закреплении статуса педагогических династий.

Ольга Сергеева