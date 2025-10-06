Родители будущих первоклассников Ленинского района Саратова ждут новую школу

Жительница Ленинского района Саратова Нина Салтыкова поделилась ожиданием новой школы, которая разгрузит переполненную гимназию №75, где дети учатся в две смены.

Для её семьи важно, чтобы дочка пошла в современное учебное заведение с бассейном и спортивной площадкой.

Проект школы, за которую ранее собрали более 25 тысяч подписей, готов к реализации.

Напомним, губернатор Роман Бусаргин подтвердил выбор участка, ведутся подготовительные работы. Суд признал подготовку к строительству законной.

Ольга Сергеева