В обновленном сквере Героев Краснодона прошел экологический фестиваль

В Саратове состоялся яркий экологический фестиваль в сквере Героев Краснодона, который недавно был полностью преображен. Жители города участвовали в мастер-классах по созданию ароматов, изготовлению книжных закладок, составлению осенних букетов и других творческих активностях. Об этом сообщает мэрия Саратова.

Мероприятие организовали активисты Центра молодежных инициатив. Сквер преобразился в рамках программы благоустройства: были отремонтированы памятник и дорожки, обновлены детские площадки, установлены системы автополива и видеонаблюдения, высажены 47 деревьев и более 1700 кустарников.

Работы проводились в рамках депутатского проекта Вячеслава Володина «Новые парки и скверы». Следующий эко-фест планируется провести в новом сквере микрорайона Цветочный, дата которого будет объявлена дополнительно.

Алена Орешкина