В Октябрьском районе Саратова проверили контейнерные площадки для мусора

Комитет по ЖКХ совместно с администрацией Октябрьского района провел внеплановый рейд по контейнерным площадкам.

В ходе проверки были выявлены случаи переполнения и захламления контейнерных площадок. По всем фактам нарушений ответственным организациям направлены предписания об устранении недостатков. С представителями управляющих компаний проведут разъяснительные беседы, а при необходимости — применят административные меры.

Горожанам рекомендуют сообщать о нарушениях в содержании контейнерных площадок. Работа по контролю за соблюдением правил благоустройства продолжается.

Алена Орешкина