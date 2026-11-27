За квартал в регионе выявили девять фальшивых банкнот.

По итогам третьего квартала 2026 года в Саратовской области было обнаружено 9 поддельных денежных знаков. Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на данные Банка России.

В регионе выявили шесть купюр номиналом 1000 рублей, две — номиналом 5000 рублей и одну «пятисотку».

В Пензенской области и Чувашии зафиксировано по четыре случая обнаружения подделок. Лидером по количеству фальшивок стала Нижегородская область, где было найдено 27 «липовых» банкнот.