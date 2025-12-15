В одном из районов Саратовской области после декабрьской непогоды ввели режим ЧС

В Пугачевском районе Саратовской области 15 декабря введен режим ЧС местного характера.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава районной администрации Алексей Янин.
Решение продиктовано продолжающейся угрозой для населения из-за комплекса опасных погодных условий. Установление особого режима призвано скоординировать усилия всех служб и привлекаемые ресурсы для ликвидации последствий стихии.
В настоящее время ведутся работы по нормализации обстановки. Основные усилия направлены на обеспечение безопасности граждан и минимизацию ущерба от непогоды.
Жители района для получения информации могут обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру: 8 (84574) 2-20-41.
Ольга Сергеева