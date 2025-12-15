Саратовцы больше не смогут купить елки на маркетплейсах

В Саратовской области покупатели могут столкнуться с трудностями при заказе искусственных новогодних ёлок на крупных маркетплейсах.

Как сообщает телеграм-канал «Беспощадный Банкстер», многие продавцы начали сворачивать онлайн-продажи этого товара.

Основная причина — участившиеся случаи возврата уже использованных праздничных деревьев покупателями, которые пользуются своим правом на отмену заказа в течение 14 дней.

В связи с этим с 16 декабря реализация искусственных ёлок будет преимущественно переведена на другие каналы: через собственные сайты продавцов или в традиционных офлайн-магазинах.

Ольга Сергеева