В огромной луже двора в Энгельсе заметили диких уток

В Энгельсе утки облюбовали дворовую лужу.

Теперь горожане шутят о скорой рыбалке. 20 июня жители Шуровой Горы заметили необычных гостей – в огромной луже у многоквартирных домов плавала дикая утка. Видео с водоплавающей гостьей быстро разошлось по соцсетям.

Местные жители с юмором отреагировали на ситуацию: «Скоро и рыбаки появятся!», «Если вода поднимется – будут гондольеры!», «Удобно – рыбалка прямо с балкона!».

Отметим, что проблема подтоплений во время дождей и таяния снега в этом районе давно волнует проживающих здесь.