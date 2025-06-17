В окраинном саратовском райцентре пожилая пара въехала в фонарный столб

Пожилые люди пострадали в ДТП в Духовницком Саратовской области.

В посёлке Духовницкое 80-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и совершил наезд на уличный фонарный столб. Авария произошла вчера в 10:00 на улице Академика Марчука.

В итоге 78-летняя пассажирка автомобиля доставлена в медучреждение с травмами.

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГАИ.

Данный случай вновь актуализирует вопрос о необходимости регулярного медицинского освидетельствования водителей старшего возраста.