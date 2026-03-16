В оранжерее Ботсада СГУ поселился папоротник с «заячьими лапками»

В тропической коллекции Ботсада появился необычный экземпляр – папоротник даваллия родом из Азии.

Своё неформальное название «заячьи лапки» растение получило из-за мохнатых рыжеватых корневищ, которые живописно свисают через край горшка.

В природе этот эпифит селится на деревьях, цепляясь корнями за кору. Даваллия быстро растет, но в обычных квартирах встречается редко: ей необходима высокая влажность воздуха, поэтому идеальное место для неё – оранжерея.

Кстати, в Японии этот папоротник настолько популярен, что его уже много лет экспортируют в другие страны в виде сувениров. Об этом сообщает ТГ-канал Ботанического сада СГУ.

