В отдаленные районы региона запустили новые автобусы из Саратова

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Саратовская область расширяет транспортную доступность отдалённых населённых пунктов.

Министерство транспорта региона анонсировало увеличение количества рейсов по популярным направлениям.

С 29 июня вводятся дополнительные отправления:

По маршруту Саратов-Духовницкое (№652):

Ежедневный рейс в 14:40

Дополнительные отправления по пятницам и воскресеньям в 9:00

Обратные рейсы: ежедневно в 6:00, по выходным в 15:00

По направлению Саратов-Ивантеевка (№655):

Основной рейс ежедневно в 15:30

Дополнительные утренние рейсы в 7:00 (пятница, воскресенье)

Обратные отправления: ежедневно в 6:00, по выходным в 16:00

Нововведения позволят жителям отдалённых районов чаще и комфортнее добираться до областного центра.