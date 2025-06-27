В отдаленные районы региона запустили новые автобусы из Саратова

Саратовская область расширяет транспортную доступность отдалённых населённых пунктов.
Министерство транспорта региона анонсировало увеличение количества рейсов по популярным направлениям.
С 29 июня вводятся дополнительные отправления:
По маршруту Саратов-Духовницкое (№652):
Ежедневный рейс в 14:40
Дополнительные отправления по пятницам и воскресеньям в 9:00
Обратные рейсы: ежедневно в 6:00, по выходным в 15:00
По направлению Саратов-Ивантеевка (№655):
Основной рейс ежедневно в 15:30
Дополнительные утренние рейсы в 7:00 (пятница, воскресенье)
Обратные отправления: ежедневно в 6:00, по выходным в 16:00
Нововведения позволят жителям отдалённых районов чаще и комфортнее добираться до областного центра.