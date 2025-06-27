Водители двух «Лад» устроили лобовое столкновение под Саратовом

В Энгельсе вечером 25 июня зарегистрировано серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно информации регионального управления ГИБДД, авария случилась около 20:00 на проспекте Фридриха Энгельса.

В столкновении участвовали два автомобиля отечественного производства:

«ВАЗ-2110» (водитель 2003 г.р.)

«ВАЗ-2114» (водитель 1984 г.р.)

Оба участника ДТП с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.