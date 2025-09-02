В Озинках пропал бензин: выросли цены на такси

С воскресенья на АЗС районного центра отсутствует бензин марок АИ-92 и АИ-95. Жители сообщают о критической ситуации: невозможности добраться до больниц, рабочих мест и решения срочных вопросов. Степной характер района с большими расстояниями делает топливо стратегически важным ресурсом.

Дефицит спровоцировал резкий рост цен на такси — стоимость поездки по посёлку выросла с 150 до 500 рублей. На прошлой неделе аналогичная ситуация наблюдалась в Питерском районе, где после перебоев цены на АЗС значительно повысились.

Отметим, что Саратовская область продолжает удерживать антилидерские позиции в ПФО по сочетанию высоких цен на топлив и одних из самых низких зарплат в округе. Ситуация требует оперативного вмешательства региональных властей для стабилизации топливного рынка.