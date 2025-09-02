Проект «Проведи лето со спортом» продлен на две недели

Муниципальный проект «Проведи лето со спортом» продлен до середины сентября из-за высокого спроса среди жителей. Участие остаётся бесплатным для всех желающих старше 12 лет.

Для занятий необходимо иметь при себе воду, головной убор и, для некоторых активностей, спортивный коврик. Расписание и адреса площадок доступны на официальном сайте проекта.

Проект предлагает разнообразные тренировки на открытом воздухе под руководством профессиональных инструкторов. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и доступного спорта для всех возрастных групп.