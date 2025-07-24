В Парке Гагарина открыли выставку о визите космонавта в музей Чернышевского

В Парке покорителей космоса им. Ю. Гагарина (Саратовская область) начала работу выставка «Музей, в котором побывал Гагарин», приуроченная к 197-летию Николая Чернышевского. Экспозиция продлится до 31 августа.
Ключевые акценты выставки:
Саратов — точка притяжения Гагарина
Автор Дарья Морозова на первой экскурсии подчеркнула: город сыграл судьбоносную роль в жизни космонавта — здесь он учился, приземлился после полёта и посещал знаковые места.
Исторический день 5 января 1965 года
- Гагарин пришёл в Дом-музей Чернышевского;
- Директор музея Надежда Чернышевская вручила ему книгу «Повесть о Чернышевском»;
- Сохранились фото его общения с сотрудниками.
Связь эпох
Выставка символично объединяет наследие философа-революционера и первого покорителя космоса через призму саратовской земли.