В Парке Гагарина открыли выставку о визите космонавта в музей Чернышевского

В Парке покорителей космоса им. Ю. Гагарина (Саратовская область) начала работу выставка «Музей, в котором побывал Гагарин», приуроченная к 197-летию Николая Чернышевского. Экспозиция продлится до 31 августа.

Ключевые акценты выставки:

Саратов — точка притяжения Гагарина

Автор Дарья Морозова на первой экскурсии подчеркнула: город сыграл судьбоносную роль в жизни космонавта — здесь он учился, приземлился после полёта и посещал знаковые места.

Исторический день 5 января 1965 года

Гагарин пришёл в Дом-музей Чернышевского;

Директор музея Надежда Чернышевская вручила ему книгу «Повесть о Чернышевском»;

Сохранились фото его общения с сотрудниками.

Связь эпох

Выставка символично объединяет наследие философа-революционера и первого покорителя космоса через призму саратовской земли.