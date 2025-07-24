В Парке Гагарина открыли выставку о визите космонавта в музей Чернышевского

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Новости Саратова
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В Парке покорителей космоса им. Ю. Гагарина (Саратовская область) начала работу выставка «Музей, в котором побывал Гагарин», приуроченная к 197-летию Николая Чернышевского. Экспозиция продлится до 31 августа.

Ключевые акценты выставки:
Саратов — точка притяжения Гагарина
Автор Дарья Морозова на первой экскурсии подчеркнула: город сыграл судьбоносную роль в жизни космонавта — здесь он учился, приземлился после полёта и посещал знаковые места.

Исторический день 5 января 1965 года

  • Гагарин пришёл в Дом-музей Чернышевского;
  • Директор музея Надежда Чернышевская вручила ему книгу «Повесть о Чернышевском»;
  • Сохранились фото его общения с сотрудниками.

Связь эпох
Выставка символично объединяет наследие философа-революционера и первого покорителя космоса через призму саратовской земли.