В Перелюбском районе фермера оштрафовали за травму работника на сельхозпредприятии

Сельхозпредприятие в Перелюбском районе получило штраф в 230 тысяч рублей за нарушения прав работников.

Прокуратура Перелюбского района провела проверку местного сельскохозяйственного предприятия и выявила системные нарушения трудового законодательства. Внимание надзорного органа было сосредоточено на соблюдении прав работников и требований охраны труда.

Как установили прокуроры, сотрудникам несвоевременно выплачивали отпускные и окончательный расчёт при увольнении. Кроме того, работники отдельных подразделений не обеспечивались положенными средствами индивидуальной защиты. На предприятии также отсутствовал журнал учёта несчастных случаев, а информация о тяжёлом происшествии не была направлена в прокуратуру.

По итогам проверки возбуждены административные дела по статьям 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и норм охраны труда). Материалы рассмотрены, виновные лица привлечены к ответственности. Общая сумма назначенных штрафов составила 230 тысяч рублей.

Ольга Сергеева